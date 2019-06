Tesla Model S incendeia-se enquanto carregava bateria

Um Tesla Model S incendiou-se enquanto recarregava a bateria numa estação de carregamento, Supercharger, em Antuérpia, na Bélgica.

O carro elétrico ficou totalmente carbonizado pouco tempo depois de iniciar o carregamento.

Os bombeiros colocaram o Tesla dentro de um contentor com água até ao dia seguinte, para garantir que as chamas não reacendessem durante a noite.

De acordo com o site de notícias belga HLN ninguém saiu ferido do incêndio, pois os bombeiros agiram rapidamente.

"O condutor terá estacionado o Tesla num Supercharger, uma estação de carregamento rápido, no Novotel em Luithagen-Haven. Quando voltou, pouco depois, o Tesla e o Supercharger estavam a pegar fogo. Possivelmente houve um problema técnico antes do carregamento", pode ler-se no HLN.

O carro ficou totalmente destruído, assim como o posto de carregamento que acabou por ser consumido pelas chamas.

A Tesla não ficou indiferente à situação e irá investigar o caso.