Theresa May procura apoio de parceiros europeus

Faz périplo europeu para tentar evitar que projeto de Brexit seja chumbado no parlamento.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Um dia depois de adiar a votação do acordo de Brexit no parlamento britânico, para evitar um chumbo de consequências imprevisíveis, a primeira-ministra britânica, Theresa May, foi esta terça-feira pedir ajuda aos líderes europeus, mas recebeu um ‘não’ unânime a novas negociações do acordo de saída.



May encontrou-se em Haia com o PM holandês, Mark Rutte, voou depois para Berlim para reuniões com a chanceler Angela Merkel e manteve ainda encontros em Bruxelas com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, respetivamente Donald Tusk e Jean-Claude Juncker.



De todos recebeu garantias de apoio, mas, como frisou Tusk, "a questão é saber como ajudar". A mensagem geral foi transmitida por Merkel e repetida por Juncker: "O acordo é o único possível. Não há mais espaço para renegociação." A única coisa que a UE aceita fazer é uma interpretação mais favorável do texto, mas este já não pode ser alterado.



Se o acordo for chumbado no parlamento, May pode perder a liderança do Partido Conservador e a chefia do governo.



Apesar disso, garante que o Brexit irá a votos antes de 21 de janeiro. Até lá, continuará a procurar garantias da UE.



PORMENORES

Moção de censura

Os eurocéticos conservadores terão já reunido os apoios suficientes para convocar uma moção de censura a Theresa May, mas a PM britânica recusou ontem confirmar a veracidade desta notícia que foi avançada pela Sky News.



Revogar o Artigo 50

O PM irlandês, Leo Varadkar, considerou ontem que o Reino Unido pode evitar o risco de um Brexit sem acordo mediante a revogação do Artigo 50 dos tratados europeus ou conseguindo um alargamento do prazo para a negociação da saída, tal como previsto nesse artigo.