Presidente do Conselho Europeu convoca reunião de chefes sobre Brexit

Chefes de Estado e de Governo da União Europeia foram convocados para esta quinta-feira.

Por Lusa | 18:32

O presidente do Conselho Europeu anunciou esta segunda-feira que decidiu convocar para quinta-feira uma reunião de chefes de Estado e de Governo da União Europeia sobre o 'Brexit', que incluirá uma discussão sobre o cenário de "não-acordo".



"Decidi convocar um Conselho Europeu sobre o 'Brexit' (artigo 50) para quinta-feira. Não vamos renegociar o acordo, incluindo o 'backstop', mas estamos prontos a discutir com facilitar a ratificação pelo Reino Unido", escreveu Donald Tusk na sua conta na rede social Twitter, horas depois de a primeira-ministra britânica Theresa May ter anunciado o adiamento da votação do acordo concluído com a UE prevista para terça-feira no parlamento britânico.



O presidente do Conselho Europeu acrescenta então na sua mensagem que, "uma vez que o tempo está a esgotar-se", os líderes da União Europeia a 27 irão também discutir "preparativos para o cenário de um não-acordo".



Os chefes de Estado e de Governo da UE a 28 já tinham previsto reunir-se, em Conselho Europeu, em Bruxelas, entre quinta e sexta-feira, pelo que esta reunião sobre o 'Brexit' ocorrerá durante o primeiro dia de trabalhos.