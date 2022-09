TikTok cria novas medidas para lutar contra a desinformação política

A aplicação que se caracteriza por ter vídeos de curto formato, o TikTok, anunciou esta quarta-feira que vai exigir que sejam verificadas todas as contas pertencentes a partidos políticos e a membros do Governo americano, assim como proibir vídeos que visem angariar fundos para campanhas eleitorais.Estas novas normas surgiram da necessidade do TikTok, à semelhança do que acontece noutras redes sociais, lutar contra a desinformação política que possa surgir relativamente às eleições intercalares que vão decorrer em novembro deste ano, nos Estados Unidos da América. A desinformação política tem sido uma realidade no TikTok nos últimos anos e a aplicação foi alvo de duras críticas a esse respeito.Assim, como forma de garantir as novas proibições, as contas políticas e governamentais não estão autorizadas a aceder a funcionalidades publicitárias. Ao abrigo das recentes medidas da aplicação, os vídeos que solicitem doações ou os partidos políticos que tentem "incentivar" os utilizadores a fazer doações, serão suprimidos. Adicionalmente, essas contas não terão acesso a ferramentas que permitam fazer doações e pagamentos digitais.De agora em diante, as contas de natureza política e governamental podem solicitar à empresa uma verificação e, posteriormente, a aplicação confirmará se os perfis são - ou não - autênticos. A verificação da conta ocorre quando, à frente do nome, aparece uma marca de 'check' azul - à semelhança do que acontece no Twitter.O TikTok tem tentado preservar a sua imagem, isto é, a aplicação está meramente destinada a vídeos de dança e séries de comédia de curta duração e, como tal, desde 2019 que tem agido de forma a banir publicidade política.