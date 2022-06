Tiktoker de 19 anos encontrado sem vida após ter publicado vídeo sobre morrer jovem

Cooper Noriega, de 19 anos, foi encontrado sem vida, na passada quinta-feira, num estacionamento em Burbank, Califórnia. O jovem tornou-se famoso na rede social TikTok, onde criava conteúdos sobre moda, comédia e skate. Segundo o The Independent, estão a decorrer investigações para descobrir a causa da morte do adolescente.

Horas antes de morrer, Noriega tinha publicado um vídeo no TikTok onde surgia deitado na cama, com a legenda "quem mais pensa que vai morrer jovem". Dias antes de ser encontrado morto, o jovem partilhou a sua luta com a saúde mental e os vícios.

"Eu gostava de usar a influência que me foi dada para criar um espaço para difundir a consciencialização e normalizar o falar sobre as doenças mentais", escreveu Noriega numa publicação no Instagram.

De acordo com o jornal britânico, recentemente, o jovem tinha criado um grupo na rede social Discord para que as pessoas pudessem partilhar experiências relacionadas com a saúde mental.