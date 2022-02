Skater e youtuber Josh Neuman morre em acidente aéreo na Islândia

O famoso skater e youtuber americano, Josh Neuman, de 22 anos, morreu esta quinta-feira após o avião em que seguia ter caído no lago Thingvallavatn, na Islândia.

Além do jovem, perderam também a vida no acidente o piloto do avião, Haraldur Diego, de 49 anos, o paraquedista e influenciador digital belga, Nicola Bellavia, de 32 anos, e Tim Alings, de 27 anos, gerente de patrocínios da empresa. Viajavam todos numa aeronave monomotor Cessna 172.

As equipas de resgate e socorro descobriram vários corpos submersos no lago este domingo, mas não é certo que se trate das vítimas do Cessna. A descoberta foi feita com a utilização de um submarino autónomo e com tecnologia de sonar, a uma profundidade de próxima dos 50 metros.

O mau tempo na região do lago Thingvallavatn provocou um atraso na recuperação dos quatro corpos. "Para a segurança dos mergulhadores temos de esperar até que o tempo melhore", disse o chefe da polícia, Oddur Arnason, à agência de notícias Associated Press (AP).

O avião não enviou um sinal de socorro quando desapareceu do radar na quinta-feira, o que desencadeou uma operação de busca e resgate que envolveu à volta de mil pessoas.

De acordo com as autoridades islandesas, Josh Neuman estava a bordo do avião para criar conteúdo comercial para a marca de moda belga Suspicious Antwerp.

"Todas as pessoas presentes eram extremamente apaixonadas por viagens e criação de conteúdo, por isso esses temas foram o foco principal da viagem", disse Bram Boriau, porta-voz da marca belga à AP.

A família do Neuman agradeceu todo o apoio na conta pessoal do instagram do skater e youtuber americano: "A todos os apoiantes de Josh, obrigado. Cada um de vocês significou muito para Josh. Temos planos futuros para manter o seu legado vivo para sempre", lê-se na publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Josh Neuman (@joshneuman)

Neuman era mais conhecido por criar um dos vídeos de skate mais vistos no YouTube, onde o seu canal tem quase 1,2 milhões de assinantes.