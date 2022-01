O sotaque brasileiro de Alice Castro, uma menina de 7 anos, já levou a mãe a pedir ajuda em consultas de terapia da fala. Os profissionais disseram aos pais que têm de ser "assertivos na tentativa de corrigir a filha sempre que usa expressões brasileiras", mas Alice, filha de pais portugueses que nunca foi ao Brasil, insiste no sotaque do país do samba.