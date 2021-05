Tiroteio junto ao memorial de George Floyd em Minneapolis nos EUA um ano após morte do afro-americano

NEW - Reporter comes under fire at the George Floyd memorial in Minneapolis. One person is being treated at the hospital after being shot.pic.twitter.com/ldgvxF9mlS — Disclose.tv (@disclosetv) May 25, 2021







BREAKING: shots appear to have been fired at George Floyd Square. Quiet now. People still sheltering in place. pic.twitter.com/Dmv1cQwOPZ — Philip Crowther (@PhilipinDC) May 25, 2021

Um tiroteio interrompeu esta terça-feira uma emissão de televisão e assustou várias pessoas junto ao memorial de George Floyd. No cruzamento onde se situa o memorial, em Minneapolis, estão dezenas de jornalistas a cobrir as homenagens feitas ao afro-americano visto que hoje faz um ano da morte de Floyd às mãos de um polícia.Philip Crowther, o jornalista que estava em direto quando se deram os disparos, afirma no Twitter que o ambiente se encontra mais calmo agora, que não há feridos mas apenas danos materiais. O telemóvel de um repórter foi atingido por uma bala e há vidros partidos.Crowther diz ainda que terão sido disparados entre 12 a 24 tiros após ter conversado com outros colegas jornalistas no local.