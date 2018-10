Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiroteio encerra auto-estrada de acesso a Washington nos EUA

Polícia está no local a tentar apurar quem abriu fogo.

16:11

Um tiroteio obrigou as autoridades norte-americanas a encerrar grande parte de uma auto-estrada de acesso a Washington nos Estados Unidos.



A polícia está no local a tentar apurar quem abriu fogo mas até ao momento não há informações.



Várias estradas foram encerradas e as autoridades estão agora a tentar encontrar o suspeito ou suspeitos do tiroteio.