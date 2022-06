Tiroteios mataram 700 pessoas nos EUA desde o massacre da escola primária do Texas

O acesso de armas de fogo nos Estados Unidos tem sido debate na esfera pública e o número de vítimas de tiroteios parece não estar a abrandar. De acordo o The Sun, os dados do Gun Violence Archive afirmam que mais de 700 pessoas já morreram devido a tiroteios desde que Salvador Ramos matou 19 crianças e duas professoras na Robb Elementary School, no Texas. Das 700 mortes, 23 eram crianças e mais de 60 adolescentes.Segundo as estatísticas apresentadas pelo jornal, só no dia do tiroteio de Uvalde 56 pessoas perderam a vida por causa de armas. A tendência já se mantinha antes da tragédia na escola primária, contabilizando-se 390 mortes na semana anterior.A BBC News diz ainda que, entre 1968 e 2017, verificaram-se 1,5 milhões de mortes causadas pela posse de armas de fogo, um número superior a todos os soldados perdidos nos conflitos dos Estados Unidos desde a Guerra de Independência do país, em 1755. A Small Arms Survey estima que por cada 100 norte-americanos existam 120,5 armas, um número que aumentou significativamente nos últimos anos.