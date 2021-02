"Tive tantas saudades": O reencontro emocionado de um casal de idosos separado há um ano devido à Covid-19

Stanley, de 83 anos, e Mavis Harbour, de 81 anos, casados há 60, tinham estado juntos pela última vez no dia 20 de fevereiro de 2020. Desde então, devido às restrições impostas no lar onde residem, estavam separados.



Manchester Evening News.

"A chave para um bom casamento é o compromisso. Conversar sempre sobre as coisas".

Um casal de idosos de Bolton, Inglaterra, protagonizou esta semana um emocionante reencontro após ter ficado separado durante quase um ano devido à Covid-19.O par apaixonou-se nos anos 50 e este foi o período mais longo que Stanley ficou sem ver Mavis. Com um ramo de rosas na mão, o homem disse que voltar ver a esposa era "como um sonho", de acordo com oJá Mavis ficou tão emocionada que não conteve as lágrimas: "Tive tantas saudades dele que comecei a chorar. Estou tão contente. Nunca quero ficar longe dele outra vez. Sinto-me perdida sem ele".Stanley e Mavis abraçaram-se, beijaram-se e depois jantaram à luz das velas, no lar onde vivem.Qual o segredo para um casamento de 60 anos? Mavis responde: