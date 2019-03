Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

800 mil pessoas afetadas pelo ciclone e cinco casos de cólera confirmados na Beira

Número de mortes mantém-se em 468 pessoas.

O número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique ultrapassou esta quarta-feira as 800.000 no registo das autoridades, segundo uma atualização que mantém o número de mortes em 468.



O total de população afetada é agora de 803.984 pessoas, segundo informação distribuída pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).



O número de pessoas salvas subiu de 127.626, registado na terça-feira, para 135.827.



Há 135.827 pessoas em 161 centros de acolhimento, mais sete centros que na terça-feira e mais 8.201 utentes.



Ainda segundo a atualização desta quarta-feira, os abrigos e bens não alimentares chegam a 28.146 famílias, um aumento de cerca de 3.700 famílias beneficiadas.



As autoridades moçambicanas anunciaram que estão confirmados cinco casos de cólera na cidade da Beira, uma das doenças cuja proliferação é mais receada após o ciclone Idai.



Os cinco casos confirmados foram detetados no centro de saúde do Bairro da Munhava, na cidade da Beira, referiu Ussene Isse, Diretor Nacional de Assistência Médica.