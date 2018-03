'Toys R Us' fecha todas as lojas nos EUA

Ao todo, são mais de 800 estabelecimentos encerrados e mais de 33 mil empregos perdidos.

21:36

A 'Toys R Us', empresa de brinquedos presente em Portugal, anunciou esta quarta-feira que vai encerrar ou vender todas as lojas nos EUA, após o falhanço do seu processo de reestruturação.



Ao todo, são mais de 800 estabelecimentos que encerram e mais de 33 mil pessoas que irão ficar sem emprego.



Segundo fonte do Washington Post, o processo de restruturação da empresa, com mais de seis décadas de operação, falhou mesmo, seis meses depois da Toys R Us ter entrado em processo de falência. À procura de soluções em solo norte-americano desde setembro, a empresa não encontrou um comprador para a operação nem conseguiu reestruturar a sua dívida com os credores.

Já no início deste ano, foi revelado que a empresa pretendia encerrar cerca de 180 lojas nos EUA entre fevereiro e abril.



A decisão também parece afetar a retalhista no Reino Unido, uma vez que também foi anunciado que as 100 lojas britânicas também seriam encerradas.



A Toys R Us que, em tempos idos, habitou o imaginário dos mais pequenos com todos os seus brinquedos, não conseguiu acompanhar os tempos e competir com o mercado online.