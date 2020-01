Trabalhadores usam a boca para retirar ossos das patas das galinhas

Vários trabalhadores de uma fábrica tailandesa foram filmados a usar a boca para retirar os ossos das patas das galinhas para depois as vender ao público.

Segundo avança o Daily Mail, as imagens foram gravadas pelas autoridades de higiene no trabalho que visitaram a fábrica localizada em Nong Khai, na passada terça-feira.

No vídeo, os trabalhadores podem ser vistos sentados em frente a bacias de plástico cheias de patas de galinha. Para retirar os ossos, os operacionais colocam as patas na boca e arrancam-nos com os dentes.

Depois de arrancados, os ossos são cuspidos para o chão.





As autoridades ficaram "indignadas" com a situação, principalmente depois de saberem que os trabalhadores foram proibidos de recorrer a utensílios para retirar os ossos, porque processar a galinha com a boca é uma tarefa que se faz "cinco vezes mais rápido".

A dona da fábrica, Nongluck Payakphrom, explicou que o uso de um alicate para retirar os ossos das patas de galinha é um processo lento e ineficiente. Depois do sucedido, a responsável já assumiu estar disposta a mudar.

Ronnachai Jitwiset, governador daquela província tailandesa, já iniciou uma investigação noutras fábricas por existirem suspeitas de que este processo é comum.