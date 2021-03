Tráfego marítimo suspenso para retirar navio porta-contentores preso no Canal do Suez no Egito. Veja as imagens

O tráfego marítimo está temporariamente suspenso no Canal do Suez, no Egito, enquanto as autoridades tentam mover um navio porta-contentores que se encontra a bloquear a hidrovia desde a madrugada de terça-feira.São oito os rebocadores que se encontram a trabalhar na remoção do navio Ever Given de 400 metros de comprimento, segundo avança a agência Reuters.A embarcação, que foi atingida por fortes ventos e uma tempestade de areia, encontra-se a bloquear a circulação marítima naquela que é uma das vias mais movimentadas do mundo no transporte de mercadorias, petróleo e outros produtos entre a Ásia e a Europa. O constrangimento já obrigou à paragem de 150 outros navios.

"É como uma enorme baleia encalhada. É um peso enorme na areia. Podemos ter que trabalhar com uma combinação de redução do peso removendo contentores, óleo e água do navio, rebocadores e dragagem de areia", avançou Peter Berdowski, diretor da empresa alemã Boskalis, um dos responsáveis pela operação de remoção.



A empresa de serviços marítimos GAC emitiu uma nota aos clientes durante a noite onde informava que prosseguiam ss operações com os rebocadores.



Segundo a Reuters, o sinal de GPS do navio mostra apenas pequenas alterações na sua posição nas últimas 24 horas.