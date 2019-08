Traficante brasileiro que tentou fugir da prisão vestido de mulher encontrado morto

O traficante brasileiro, Clauvino da Silva, de 42 anos, que tentou fugir da cadeia vestido de mulher, foi encontrado morto na cela que ocupava em Bangu, no Brasil.De acordo com a Globo, Clauvino da Silva ter-se-á enforcado com um lençol, com o corpo de Bombeiros e da Proteção Civil a serem acionados para o local.O homem, condenado a uma pena de quase 100 anos, havia sido colocado em isolamento depois de ter tentado fugir com as roupas da filha.Recorde-se que a filha do traficante é suspeita de ter ajudado o pai na tentativa de fuga, segundo a imprensa internacional. Outras oito pessoas, incluindo uma grávida, também são suspeitos de o terem ajudado.