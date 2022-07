Traficante mais procurado pelos EUA apanhado no México

Rafael Caro Quintero, conhecido barão da droga mexicano e o fugitivo mais procurado pela agência norte-americana de combate ao tráfico de droga (DEA), foi apanhado esta sexta-feira no norte do México. A detenção do traficante, de 69 anos, decorreu oito anos após sair da prisão.Segundo o Daily Mail, um cão de busca chamado Max foi responsável por ter encontrado Caro Quintero escondido numa zona florestal na cidade de San Simon, no estado de Sinaloa. O fugitivo tinha duas ordens de detenção pendentes, bem como um pedido de extradição do governo dos EUA, que oferecia uma recompensa de 20 milhões de dólares para quem o encontrasse.O traficante era procurado pelo sequestro e assassinato de Enrique Camarena, um agente da DEA, em 1985, além de outros delitos relacionados com o crime organizado e com o narcotráfico. Fundador do Cartel de Guadalajara, Caro Quintero foi um dos primeiros a enviar drogas em grandes quantidades para os Estados Unidos, sendo um dos principais nomes do tráfico de drogas na década de 1980.Agora, segundo as autoridades, o 'capo' vai permanecer numa prisão de segurança máxima em Altiplano, cerca de 80 quilómetros da Cidade do México.