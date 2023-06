Traficantes usam granadas e explodem carro blindado da polícia no Rio de Janeiro

Traficantes de droga usaram granadas militares, fuzis e metralhadoras para atacar e destruir um carro blindado da Polícia Militar na favela Bateau Mouche, na zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil. O violento confronto ocorreu na região da Praça Seca, e só na manhã desta quarta-feira, e sob grande presença policial, foi possível retirar o blindado do local.

A ação parece ter sido premeditada, pois os criminosos primeiro atacaram a base avançada da polícia com armamento de guerra mas, ao contrário do que costumam fazer em situações semelhantes, não fugiram do local antes da chegada dos reforços pedidos pelos agentes encurralados no posto. Antes pelo contrário, esperaram a chegada do blindado, popularmente conhecido como "Caveirão", que foi socorrer os polícias em apuros e cercaram e atacaram o veículo.

Enquanto uns criminosos disparavam sem cessar contra o blindado impedindo a saída dos agentes do veículo, outros bandidos fizeram explodir granadas e cocktails molotov por baixo do "Caveirão", a parte mais frágil deste tipo de viatura militar. As sucessivas explosões danificaram bastante o blindado e atingiram o tubo de abastecimento de combustível, incendiando o veículo.

Só com o blindado envolto em chamas e fumo é que os traficantes deixaram o local, permitindo a aproximação dos Bombeiros e a saída dos militares que estavam dentro do "Caveirão" e que por muito pouco não morreram sufocados pelo fumo no interior da viatura e pela fortíssima temperatura lá dentro. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a ação, um verdadeiro ato de guerra dos criminosos, foi uma retaliação pela morte no domingo, em confronto com agentes, de Deivid Odilon, o DVD da Bateau Mouche, considerado o chefe do tráfico naquela favela.