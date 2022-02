Tragédia em Marrocos: Pequeno Rayan não resistiu a 110 horas debaixo de terra

Trágico. Rayan, o menino de cinco anos que caiu a um poço com 32 metros de altura, não resistiu e foi este sábado encontrado sem vida, apesar dos esforços das equipas de resgate que trabalharam dia e noite. O menino esteve cerca de 110 horas ao frio e com ferimentos na cabeça, preso num furo de água na região de Chefchaouen, no Norte de Marrocos.

O corpo sem vida do menino foi retirado do poço, onde a criança passou quatro noites sozinha, pelas 21h30 (menos uma hora em Lisboa) e transportado numa ambulância.Os pais, que não abandonaram o local desde que o menino caiu, pelas 14horas de terça-feira, terão acompanhado o filho.

Um corredor com dezenas de profissionais da Proteção Civil, sobretudo bombeiros, foi formado à boca do túnel para conter a multidão enquanto Rayan passava. As centenas de pessoas que se juntaram no local para assistir às operações de resgate saudaram a saída do menino desconhecendo que ele já tinha morrido. Gritaram, rezaram e festejaram.

O Rei de Marrocos, Mohammed VI ligou aos pais de Rayan a manifestar solidariedade para com a família, referindo que foram feitos todos os esforços para recuperar o menino.

O desfecho trágico começou a desenhar-se ontem de manhã quando o porta-voz das operações de resgate anunciou que as câmaras colocadas junto do menino não registavam qualquer movimento. O menino estava de costas e era impossível confirmar se estava vivo.

Rayan estava a brincar junto do pai, que consertava o furo, quando caiu. Khalid Ouram só se percebeu quando ouviu um choro abafado.

Uma operação complexa, e constantemente atrasada por deslizamentos de terras e pela presença de rochas, foi montada para chegar à criança. Centenas de pessoas participaram nos trabalhos, muitas das quais trabalharam 24 horas sem parar numa corrida contra o tempo. Um túnel paralelo foi aberto para chegar ao menino sendo os últimos metros escavados à mão. Os trabalhos terminaram este sábado, às 21h00, hora a que os socorristas encontraram Rayan sem vida. Nos próximos dias serão conhecidas as causas da morte.