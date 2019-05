Tragédia no Danúbio faz sete mortos em Budapeste

Uma embarcação que transportava turistas sul-coreanos naufragou quarta-feira à noite do rio Danúbio, em Budapeste. Pelo menos sete pessoas morreram e 21 estão dadas como desaparecidas.As vítimas faziam um cruzeiro noturno ao longo do rio quando a embarcação foi abalroada por um navio turístico de maior porte, afundando-se em poucos segundos.O acidente ocorreu durante uma tempestade e as condições de visibilidade no rio não eram as melhores.Os trabalhos de resgate foram dificultados pela força da corrente, que arrastou os passageiros rio abaixo.O corpo de uma das vítimas foi encontrado a mais de três quilómetros, já fora dos limites da cidade.A embarcação naufragada transportava 30 turistas sul- -coreanos e três guias da mesma nacionalidade, além de dois tripulantes húngaros. Apenas sete pessoas foram salvas, tendo sido internadas com sintomas de hipotermia.O governo húngaro enviou condolências à Coreia do Sul e anunciou o início de um inquérito.