Um tratamento pioneiro contra o mieloma múltiplo conseguiu a remissão completa do cancro em 18 doentes, nos quais as outras terapias falharam.Realizado no Hospital Clínic de Barcelona, o tratamento consistiu em extrair linfócitos T e redesenhá-los em laboratório através de engenharia genética para aumentar a capacidade de reconhecer células cancerígenas.A remissão total não significa cura, mas aumenta muito a sobrevivência.