Travis Scott processado por "tragédia previsível e evitável em concerto". Recorde as imagens

O cantor Travis Scott foi processado por um dos espetadores do concerto no festival Astroworld que aconteceu na última sexta-feira e onde morreram oito pessoas . Manuel Souza considerou o rapper culpado de uma "tragédia previsível e evitável em concerto".Manuel acusou o rapper de "encorajar a volência" e negligenciar a segurança do público, colocando o lucro em primeiro lugar, segundo noticiou a revista Billboard.Na última sexta-feira, durante a atuação do rapper no festival, uma multidão abaldroou e atropelou várias pessoas na plateia, resultando em diversos feridos e oito mortes.