Três anos de prisão para cientista chinês que modificou bebés geneticamente

O cientista chinês He Jiankui, que alega ter sido o responsável pela primeira manipulação genética de bebés em todo o mundo, foi condenado esta segunda-feira a três anos de prisão pela experiência, noticiou a agência oficial chinesa.

De acordo com a Xinhua, He Jiankui foi também condenado a pagar uma multa de três milhões de renmimbis (cerca de 380 mil euros), depois de um tribunal de Shenzhen (sudeste) o ter considerado considerado culpado de modificar ilegalmente genes de embriões para fins reprodutivos.

Dois outros investigadores envolvidos no caso receberam sentenças e multas menores. Zhang Renli foi sentenciado a dois anos de prisão e multado em um milhão de renmimbis (cerca de 128 mil euros). Já Qin Jinzhou recebeu uma sentença de 18 meses, suspensa por dois anos, e uma multa de 500.000 yuans (cerca de 64 mil euros).



Em novembro do ano passado, He Jiankui surpreendeu a comunidade internacional ao afirmar que havia conseguido criar os primeiros bebés geneticamente - duas meninas gémeas - manipulados para resistir ao HIV.