Três corpos encontrados na zona do Nepal onde desapareceram alpinistas franceses

Três corpos foram encontrados por guias de montanha, no Nepal, perto do local onde três jovens alpinistas franceses desapareceram no dia 26 de outubro depois de serem atingidos por uma avalanche.



Uma equipa de resgate e um helicóptero foram enviados para o local para transportar os corpos. A France24 avança que a polícia considera que ainda é "muito cedo" para identificar os corpos.

As operações de busca tinham sido retomadas na sexta-feira depois de uma pausa de dois dias. Os alpinistas tentavam escalar a face oeste do cume de Mingbo Eiger, no Nepal, com 6070 metros.

Os jovens franceses Louis Pachoud, Gabriel Miloche e Thomas Arfi são membros de um grupo de elite da Federação Francesa de Clubes Alpinos e de Montanha. Os três faziam parte de uma equipa que chegou ao Nepal no final de setembro, com o objetivo de escalar vários picos entre os 5 mil e os 6 mil metros.