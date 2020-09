Quatro feridos em ataque com faca junto à sede do antigo Charlie Hebdo em Paris

As razões deste ataque ainda estão por apurar e populares garantem que os suspeitos poderão ter fugido pelo metro. Houve um helicóptero acionado ao local.





Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.



Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020







ALERTE NEWS: Très gros dispositif policier déployé dans le 11eme. Attaque à l’arme blanche non loin des locaux de Charlie Hebdo.

pic.twitter.com/67i5TM5FKM — news-alertes (@alertes_news) September 25, 2020





Re

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com faca junto à antiga sede do Charlie Hebdo, em Paris, França. Dois dos feridos estão em estado de "emergência absoluta", avançam as autoridades.De acordo com o France24, os dois suspeitos colocaram-se em fuga, levando as autoridades francesas estão a aconselhar a população a manter-se dentro das suas casas e ordenou o encerramento de escolas. No entanto, cerca das 12h00, um dos suspeitos já tinha sido detido pelas autoridades. O homem tinha ferimentos de machete no próprio corpo.