Três mineiros mortos e mais de 20 soterrados em mina de ouro no Zimbabué

Três mineiros morreram devido ao colapso de um poço numa mina de ouro artesanal perto de Chegutu, no Zimbabué, e as autoridades estimaram que mais de 20 estarão soterrados sob os escombros.

"Três corpos foram recuperados da mina Bay Horse desabada em Chegutu", divulgou hoje a televisão estatal ZBC, no seu site, citando o vice-ministro de Minas, Polite Kambamura.

O desabamento da mina ocorreu na sexta-feira, perto de Chegutu, a cerca de 120 quilómetros a oeste de Harare, presumindo as autoridades que 21 mineiros estejam enterrados sob os escombros.

Os corpos das três vítimas foram encontrados sob pedras durante a operação de resgate "liderada pelo governo com a ajuda de mineiros", informou a televisão estatal.

O subsolo deste país da África Austral contém numerosos minerais, incluindo platina, diamantes, ouro, carvão e cobre.

Devido ao desemprego massivo, muitos homens trabalham em minas abandonadas ou entrando ilegalmente em minas que ainda estão em operação, sendo os acidentes frequentes.

Segundo a agência France-Presse, em fevereiro de 2019, pelo menos 24 mineiros ilegais morreram no fundo de poços abandonados e inundados na sequência de tempestades no centro do Zimbabué. Em maio do mesmo ano pelo menos nove outras pessoas morreram em explosões numa mina de ouro em Mazowe (norte).