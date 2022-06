Três mortos e três feridos em ataque com faca num autocarro em São Paulo

Um homem com uma faca de grandes dimensões escondida sob a roupa entrou esta terça-feira num autocarro e atacou indiscriminadamente vários passageiros, matando pelo menos três e ferindo vários outros na cidade de Piracicaba, no interior do estado brasileiro de São Paulo. Dois dos três feridos, um homem e uma mulher, estavam às 17h30 horas locais, 21h30 em Lisboa, em estado muito grave num hospital daquela cidade brasileira, que fica a 157 km de São Paulo.

O homem foi visto tranquilamente na fila no Terminal Central, na Avenida Armando Sales de Oliveira, no centro de Piracicaba, e, quando o autocarro chegou, entrou calmamente no veículo com os outros passageiros. Cerca de três minutos depois do início do trajecto, de acordo com o motorista, o homem empunhou a faca e começou a atacar as pessoas, que entraram em pânico.

Segundo passageiros que estavam no coletivo, o ataque só não teve consequências ainda mais graves porque o autocarro estava muito cheio, dificultando a progressão do agressor, que só conseguiu atingir as pessoas que estavam mais próximas. Outro fator que pode ter evitado um número maior de vítimas foi o facto de uma viatura da Polícia Militar ter cruzado com o coletivo e, alertados pelos gritos dos passageiros, uma mulher-polícia e o colega dela intervieram.

O homem, que nessa altura, e ao contrário do que aparentou enquanto aguardava o autocarro, parecia completamente transtornado, ao ver a polícia parou de esfaquear as pessoas em redor mas começou a atirar objetos contra os agentes pela porta do autocarro, que o motorista abriu ao parar. Depois de alguns minutos, e já com o veículo cercado por um grande efetivo da polícia, o homem aceitou render-se, saindo do veículo ainda com a faca na mão e vociferando coisas sem nexo.

Dois passageiros morreram ainda dentro do veículo, e um terceiro morreu no passeio, enquanto paramédicos tentavam estabilizar as funções vitais dele para o levarem para o hospital. A polícia diz que, aparentemente, o homem teve um surto psicótico muito violento, mas o facto de estar com uma faca de grandes dimensões pode indicar algum tipo de premeditação do ataque.