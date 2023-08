Três mortos em ataques russos em Lviv e Volyn

Um ataque aéreo em grande escala em Lviv e em Volyn, na Ucrânia, vitimou pelo menos três pessoas e feriu outras dezenas, esta terça-feira, avança a Reuters.Várias pessoas foram hospitalizadas em Lutsk depois de uma empresa ter sido atingida, disse Yuriy Pohulyaiko, governador da região de Volyn, no Telegram.Não há registo de vítimas no ataque aéreo russo em Lviv, mas mais de 100 casas residenciais foram danificadas, 500 janelas foram partidas e um parque infantil foi destruído."Muitos mísseis foram abatidos, mas também houve ataques em Lviv", disse o presidente da câmara municipal, Andriy Sadovyi, no Telegram, acrescentando que foram dadas ordens para evacuar pelo menos um edifício de apartamentos em chamas.A Força Aérea da Ucrânia afirmou que as suas forças tinham destruído 16 de pelo menos 28 mísseis aéreos e marítimos lançados pela Rússia. Não ficou imediatamente claro quantos mísseis foram lançados em Lviv e Volyn.