Um funcionário dos correios dos Estados Unidos matou duas pessoas a tiro no local onde trabalhava, em Memphis, no sul do país, acabando por morrer com um disparo, disseram autoridades norte-americanas.

"O Serviço Postal [dos EUA] está a investigar um tiroteio que ocorreu cedo", na terça-feira, em Memphis, no estado do Tennessee, afirmou a empresa governamental, em comunicado.

"Três empregados morreram. Já não há ameaça neste momento", acrescentou.