Três polícias entre os seis mortos de dois tiroteios no México

Seis pessoas, incluindo três agentes da polícia, morreram em tiroteios em dois estados diferentes do México num só dia, avançaram as autoridades mexicanas.

No município de Salinas Victoria, a cerca de 37 quilómetros da cidade de Monterrey, capital do estado de Nuevo León, no norte do México, três agentes da polícia municipal que estavam de folga foram abatidos a tiro por desconhecidos, na quinta-feira.

O Departamento de Segurança e Trânsito do município disse que o triplo homicídio aconteceu cerca 18h30 (00h30 desta sexta-feira em Lisboa).