Treze milhões de pessoas passam fome no Corno de África devido à seca

Treze milhões de pessoas estão a passar fome na Etiópia, Quénia e Somália na sequência da seca no Corno de África, a pior desde 1981, alertou hoje o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

"Esta situação requer intervenção humanitária imediata e apoio contínuo às comunidades para construir a sua resiliência para o futuro", disse o diretor do PMA para aquela região africana, Michael Dunford.

Após três estações chuvosas consecutivas, mas como menos quantidade de chuva do que o habitual, as colheitas de milhões de agricultores estão destruídas e muitos animais domésticos morreram, obrigando as famílias a abandonarem as suas casas e causando um aumento dos conflitos intercomunitários.