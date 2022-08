Tribunal coloca jornalista russa que mostrou cartaz contra a guerra em prisão domiciliar

A jornalista russa que exibiu um cartaz contra a guerra na Ucrânia durante um programa televisivo, em março, ficou em prisão domiciliária esta quinta-feira depois de ter sido detida esta quarta-feira sob a acusação de desacreditar o exército da Rússia, avançou a agência francesa AF.







"Estamos atualmente com investigadores. Foi aberta uma investigação" contra Marina Ovsiannikova por "divulgação de informações falsas" sobre o exército russo, disse Dmitri Zakhvatov à agência esta quarta-feira