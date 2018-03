Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal espanhol recusa libertar Sànchez

Decisão invalida investidura de segunda-feira.

Por Ricardo Ramos | 06:00

O juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal espanhol, recusou esta sexta-feira o pedido de liberdade condicional do deputado catalão Jordi Sànchez, bloqueando desta forma a sua investidura como presidente do governo regional.



Llarena justificou a sua decisão com o "extraordinário risco de reiteração delitiva" de Sànchez, um dos principais impulsionados do referendo ilegal de outubro.



Além da liberdade condicional, o juiz recusou também a libertação temporária do deputado do Juntos Pela Catalunha para poder tomar posse como presidente da Generalitat, esvaziando assim a sessão parlamentar marcada para segunda-feira, embora algumas figuras separatistas sejam da opinião de que a mesma deve ser mantida para ilustrar a falta de liberdade democrática na Catalunha.



O presidente do Parlamento, Roger Torrent, já anunciou que vai recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.