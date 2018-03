Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont anuncia renúncia à presidência da Catalunha

Ex-presidente indicou como candidato Jordi Sànchez, atualmente detido em Espanha.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O ex-presidente catalão Carles Puigdemont anunciou esta quinta-feira a desistência da recandidatura ao cargo e indicou como novo candidato o número dois do Juntos pela Catalunha (JuntsxCat), Jordi Sànchez, que está detido por delitos relacionados com o referendo separatista ilegal de 1 de outubro de 2017.



O anúncio de Puigdemont foi feito em discurso a partir de Bruxelas, onde está exilado, horas depois de o parlamento catalão aprovar uma resolução que reconhece simbolicamente "a sua legitimidade" enquanto presidente do governo da Catalunha.



"Informei hoje o presidente do parlamento catalão que, de forma provisória, não apresento a minha candidatura à presidência da Generalitat [governo catalão] e pedi-lhe que inicie consultas para nomear outro candidato", afirmou Puigdemont. A escolha do JuntsxCat é Jordi Sànchez, que aceitou "a imensa honra de representar o povo da Catalunha".



A renúncia de Puigdemont surge após meses de negociações infrutíferas das forças separatistas. Mas com Sànchez o impasse mantém-se. Estando preso não pode exercer o cargo, e Madrid alertou que não aceita candidatos com contas a prestar à Justiça.



PORMENORES

Reiterar referendo

O parlamento catalão votou uma resolução que denuncia a "destituição ilegal e ilegítima" de Puigdemont e dá o aval ao "referendo de autodeterminação" de 1 de outubro de 2017. Contudo, o texto evita ratificar a declaração unilateral de independência da Catalunha.



Ofensiva contra Espanha

Puigdemont fez questão de sublinhar que a renúncia não é o fim da luta e anunciou o início de "uma ofensiva jurídica e política a nível internacional". Um dos passos dessa luta é levar Espanha ante o Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas.