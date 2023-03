Tribunal Penal Internacional emite mandado de captura contra presidente da Rússia

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu esta sexta-feira um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin, acusando-o de ser responsável por crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

De acordo com a agência Reuters, Moscovo negou repetidamente as acusações de que as suas forças cometeram atrocidades durante a invasão à Ucrânia.

O TPI emitiu o mandado de captura de Putin por suspeita de deportação ilegal de crianças e transferência ilegal de pessoas do território da Ucrânia para a Federação Russa.

No início desta semana, a Reuters informou que se esperava que o tribunal emitisse mandados, o primeiro na investigação sobre o conflito na Ucrânia.

Separadamente, o tribunal emitiu mandados para a Comissária russa para os Direitos da Criança, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, com as mesmas acusações.

A medida do TPI veio um dia depois de um órgão de investigação mandatado pela ONU ter acusado a Rússia de cometer crimes de guerra de grande alcance na Ucrânia, incluindo assassínios e torturas intencionais, em alguns casos obrigando as crianças a verem os familiares serem violados e a deterem outros ao lado de cadáveres.

A notícia do mandado de captura também se antecipou a uma visita estatal planeada em Moscovo na próxima semana pelo Presidente chinês Xi Jinping.

A Rússia tem sido colocada sob sanções ocidentais sem precedentes desde que enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de Fevereiro de 2022.





A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, reagiu ao sucedido na rede social telegram afirmando que as decisões do Tribunal Penal Internacional não têm qualquer significado para o país, inclusive do ponto de vista jurídico.