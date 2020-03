Trio de mulheres distrai portuguesa para a assaltar em restaurante no México. Veja as imagens

De acordo com o jornal Puente Libre, o assalto aconteceu num estabelecimento localizado em Cuauhtémoc.



Uma mulher portuguesa foi assaltada num restaurante, no México. O roubo, perpetuado por três suspeitas, foi registado através das câmaras de videovigilância. O trio acabou detido.De acordo com o jornal Puente Libre, o assalto aconteceu num estabelecimento localizado em Cuauhtémoc.

Con las características de las probables responsables, los uniformados iniciaron la búsqueda, y fue en las inmediaciones del establecimiento donde fueron ubicadas. La afectada las reconoció plenamente como quienes hurtaron su bolsa de mano.



Así quedó registrado el #robo pic.twitter.com/UOZ4hDp7FO — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 6, 2020





Nas imagens captadas é possível ver as três mulheres a entrar no restaurante e a dirigirem-se para junto da portuguesa. Enquanto duas das assaltantes distraem a vítima, a outra consegue roubar-lhe pertences.



As autoridades foram posteriormente acionadas. Através das imagens foi possível identificar as assaltantes, que acabaram detidas.