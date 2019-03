Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tripulantes de avião que caiu ao mar salvos por embarcação turística

Resgate foi filmado e publicado nas redes sociais por turistas a bordo do navio.

18:36

Uma pequena aeronave tripulada por duas pessoas caiu no mar das Caraíbas. O resgate foi imediato e filmado por turistas dentro de um cruzeiro.



O piloto e o passageiro da aeronave que caiu no mar das Caraíbas foram resgatados por uma embarcação salva vidas do navio turístico Regal Princess.



A guarda costeira de Miami também enviou um avião para ajudar nos trabalhos de resgate, segundo o Miami New Times.



No vídeo é possível ouvir os aplausos no regresso do barco salva vidas.