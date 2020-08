Trisavó que viveu duas guerras mundiais e duas pandemias dá conselhos para chegar aos 103 anos

Margaret Walton celebrou os seus 103 anos no lar onde habita em Blackburn, Inglaterra, com uma pequena festa com distanciamento social. Já sobreviveu a duas guerras mundiais e duas pandemias e revela estar feliz por tudo o que já viveu.

Nasceu em Blackburn a 14 de agosto de 1917, a meio da I Guerra Mundial. A gripe espanhola 'rebentou' um ano depois, quando era ainda uma bebé e, aos 22 anos, começou a II Guerra Mundial. Na altura, trabalhava numa loja de doces, mas teve que abandonar este emprego para assumir o emprego que o pai tinha numa mercearia visto que este foi enviado para a guerra.

Nos anos 30, conheceu o marido Harry, que morreu há alguns anos, numas férias na Ilha de Man, entre a Inglaterra e Irlanda. O casal teve quatro filhos, sete netos, 14 bisnetos e dois trinetos, e está mais um a caminho.

Ao jornal britânico Mail Online, Denise, filha da centenária, referiu que a mãe era costureira e que, se não fosse ela, os filhos não teriam nada para vestir.

Na juventude, Margaret, era também uma "excelente padeira e amante da música", sendo Bing Crosby e Perry Como dois dos seus cantores favoritos, contou Denise.

"A Margaret costuma pedir aos funcionários que lhe contem os seus problemas para que lhes possa dar beijos ou abraços e oferecer-lhes os seus conselhos", confessou Natalie Vernon, uma das auxiliares do lar onde habita a idosa. "Ela é a ‘vida’ das nossas festas e sempre a que dança mais", acrescentou Vernon.

Natalie referiu ainda que Margaret ama muito a família e que está sempre a realçar a sorte que tem em tê-los.

Atualmente, Margaret passa o tempo a entreter os outros residentes e a fazer palavras cruzadas. A mesma auxiliar revelou ao mesmo jornal que a idosa estava muito entusiasmada por fazer 103 anos. "Ela tem a melhor personalidade, é atrevida e adora abraçar todos".



Conselhos "sábios"

"Eu vi e tive muitas memórias ao longo da minha vida e experimentei tudo na vida, desde os altos aos baixos", referiu Margaret.

"Estarei sempre grata pela vida que tive e vivi nos tempos em que famílias e amigos tiveram muitas ‘dores de cabeça’, mas a vida testa-nos e quando olho para trás e vejo o que conquistei, não poderia estar mais feliz", revelou a trisavó.

"Não me arrependo e o meu segredo para uma vida longa é não me preocupar com as pequenas coisas e aproveitar o que a vida nos dá, a vida é muito curta para viver, embora pareça não ser curta para mim", rematou.

Devido às medidas de saúde impostas para fazer frente à pandemia da Covid-19, Margaret não conseguiu ter a festa que desejaria. No entanto, a família sentou-se à porta do lar onde reside para lhe cantar os parabéns.