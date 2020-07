Troca a mulher pela sogra de 75 anos

Um triângulo amoroso está a dar que falar na Rússa, depois de uma mulher de 75 anos ser acusada pela filha de lhe "roubar" o marido. Mãe e filha estão de costas voltadas e em guerra aberta devido a uma paixão por Vyacheslav Zhukovsky, de 52 anos. A história insólita foi conhecida depois do homem surgir num programa de televisão com a mulher que foi sua sogra, Galina Zhukovskaya.

A avó residente em São Petersburgo contou num talkshow que se apaixonou pelo genro depois de saber que este era regularmente traído pela sua filha. O que começou com uma amizade e com a crença de que o homem "merecia melhor", terminou com Vyacheslav a perceber que estava melhor com a sogra. Casaram-se há 10 anos, logo depois de o russo deixar a mulher.

Aos meios de comunicação locais, Galina diz que a filha, Elena, ainda não ultrapassou o fim da relação e está em guerra com a própria mãe, chegando mesmo a fazer repetidas tentativas de reconquista do marido.

"Ela está só desocupada. Só quer que nós nos separemos. Tem inveja do facto de eu, que sou a mãe dela, ter alguém que gosta de mim e que fala comigo. Ela não, está sozinha. E ele não quer voltar para ela, ela traiu-o vezes demais", ataca a mulher de 75 anos.

Galina vai mais longe e garante que a filha já chegou a enviar uma das netas, que não é filha de Vyacheslav, para tentar aliciar o ‘ex’ com promessas de sexo a três.