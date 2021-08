Tropas norte-americanas deixaram para trás em Cabul dezenas de cães do Exército dos EUA

Numa corrida contra o tempo para a retirada de Cabul, as tropas norte-americanas não só deixaram paraafegãos, como também dezenas de cães do Exército dos EUA, segundo avança uma organização solidária pelos animais.A organização sem fins lucrativos American Humane condena a "sentença de morte" que foi dada a estes animais ao deixá-los no Afeganistão. Segundo a organização, estes cães enfrentam agora a "tortura" às mãos dos talibãs.O grupo convocou o Congresso para o resgate destes cães treinados para ajudar as tropas a procurar droga ou explosivos, localizar pessoas desaparecidas, entre outras funções.O CEO da American Humane, Robin R. Ganzert, disse em comunicado: 'Estou arrasado com os relatos de que o governo americano saiu de Cabul deixando para trás bravos cães de trabalho do Exército dos EUA para serem torturados e mortos pelas mãos de nossos inimigos. Estes bravos cães fazem o mesmo trabalho perigoso e heróico que nossos cães militares de trabalho, e mereciam um destino muito melhor do que aquele a que foram condenados"."Este destino sem sentido torna-se ainda mais trágico, já que a American Humane está pronta não apenas para ajudar a transportar esses soldados K-9 contratados para o solo dos EUA, mas também para fornecer assistência médica vitalícia", acrescenta.Estes cães são normalmente propriedade de privados para trabalhar ao lado de cães militares que são propriedade do Departamento de Defesa, muitas vezes desempenhando funções semelhantes.A notícia do abandono dos animais surge após as celebrações dos Talibãs de uma "independência completa" após a saída do último soldado norte-americano do território afegão, 20 anos depois da guerra.