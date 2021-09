Afegão que ajudou a resgatar Biden de tempestade foi deixado para trás

Mohammed é o nome do cidadão afegão que, em 2008, ajudou a resgatar Joe Biden e dois outros senadores presos num vale do Afeganistão, depois do helicóptero onde viajam ter sido forçado a aterrar devido a uma tempestade de neve.

Passados 13 anos, Mohammed, de 36 anos, pede agora ao presidente dos Estados-Unidos que o tire do Afeganistão. A ele, à esposa e aos seus quatro filhos.

"Olá Sr. Presidente. Salve-me a mim e á minha família. Não se esqueça de mim aqui", apelou o afegão ao The Wall Street Journal, na segunda-feira, dia em que os EUA retiraram os seus últimos militares do Afeganistão.

Mohammed está actualmente escondido dos talibãs com a família, contou ao mesmo jornal. Já tentou sair do país, no entanto, não passou de uma tentativa mal sucedida, tendo esbarrado em burocracias.

Os militares dos EUA deixaram o cidadão afegão entrar no aeroporto de Cabul para ser resgatado durante a missão de evacuação mas, não deixaram ir também a mulher e os filhos. Mohammed acabou por desistir de viajar.

Na terça-feira a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, declarou que os serviços dos EUA deixaram de conseguir entrar em contacto com Mohammed, contudo, garantiu o compromisso de tirar do Afeganistão. "O nosso compromisso é para durar. Não estamos comprometidos apenas com os cidadãos norte-americanos. Vamos lutar também pelos nossos aliados afegãos que lutaram ao nosso lado", citou o The Wall Street Journal.





Na corrida contra o tempo para sair do Afeganistão, as forças militares norte-americanas deixaram para trás centenas de aliados.