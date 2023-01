Trump abre campanha para 2024 com promessa de que Biden não será reeleito

O ex-presidente norte-americano Donald Trump lançou este sábado a sua campanha eleitoral para as presidenciais de 2024, prometendo que o atual chefe de Estado, Joe Biden, não conseguirá mais quatro anos de Governo.

"Esta campanha é sobre o futuro, sobre problemas. Joe Biden pôs os Estados Unidos da América (EUA) no caminho rápido para a ruína e para a destruição e vamos garantir que não consegue mais quatro anos", afirmou Trump em Colúmbia, no estado da Carolina do Sul, cerca de dois meses e meio após ter anunciado a sua recandidatura à Casa Branca.

"Precisamos de um líder que se levante pela América", disse, sendo aplaudido por apoiantes.