Trump anuncia sanções ao Irão com imagem inspirada na série 'Guerra dos Tronos'

Presidente dos EUA adaptou uma das frases mais conhecidas da série para comentar, nas redes sociais, o novo pacote de sanções aplicado ao sector petrolífero iraniano.

09:40

Os Estados Unidos vão activar, esta segunda-feira, um novo pacote de sanções contra o Irão aplicado ao sector petrolífero. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha prometido sanções "em força" contra o Irão, por desrespeito do acordo nuclear e apelando à solidariedade internacional para boicotar totalmente a compra de petróleo àquele país árabe.



O líder da Casa Branca recorreu às redes sociais para anunciar a entrada em vigor do novo pacote de sanções e fê-lo no seu estilo polémico - e recorrendo a uma das séries mais conhecidas do mundo, avança a revista Sábado.



"Sanctions are coming [As sanções estão a chegar]", lê-se na publicação do chefe de estado norte-americano, que indica a data de 5 de Novembro também - o dia em que as medidas entram em vigor. Tanto o tipo de letra, como a citação usada, remetem para A Guerra dos Tronos: uma das frases mais importantes da série é "The winter is coming. [O Inverno está a chegar]" e é usada pelos personagens para dizer que temos difíceis estão a caminho. A publicação de Trump foi muito criticada nos comentários na publicação do Instagram.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) a 2 de Nov, 2018 às 9:02 PDT





O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, admitiu terça-feira que as sanções vão afectar economicamente o país, mas acrescentou que elas não vão mudar as políticas iranianas, considerando-as "inúteis e fúteis", em declarações a um programa da estação de televisão norte-americana CBS.



"Os Estados Unidos estão viciados em sanções e acreditam que elas são uma panaceia que resolve todos os problemas. Não resolvem. Na realidade, magoam pessoas e, enquanto governo, temos a obrigação de minimizar o seu impacto. Mas as sanções nunca mudarão as políticas", afirmou o responsável da diplomacia de Teerão.

O Irão garante que tem cumprido com o acordo nuclear que estabeleceu com os Estados Unidos, no mandato de Barack Obama, e apela à Agência Internacional de Energia Atómica para confirmar o seu compromisso. No entando, executivo de Donald Trump não se impressiona com estas palavras e a nova vaga de sanções segue uma outra, introduzida em agosto passado, que afectou o comércio de divisas, metais e o sector automóvel.

Com esta nova fase de sanções, os Estados Unidos esperam que todos os países reduzam a zero a importação de petróleo do Irão, o que é um duro golpe numa Economia que tem no sector energético uma base fundamental.