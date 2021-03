Trump aparece de surpresa em evento de resgate de cães e elogia causa

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu de surpresa esta sexta-feira em Mar-a-Lago, na Flórida, num evento de angariação de fundos para resgatar cães de um mercado de carne da China.

Trump confessou que não planeou aperecer, mas que ao passar ouviu pessoas a gritar e decidiu dar uma palavra aos que se juntam nesta missão.

A nora de Trump, Lara Trump, estava presente no evento e foi elogiada pelo sogro.



"Estou consigo a 100%", afirma Trump dirigindo-se a Lara. Segundo o antigo presidente dos EUA, foram muitas as reuniões com a nora sobre o tema.



Segundo a WPTV, o antigo presidente dos Estados Unidos deu ainda a entender que Lara Trump pode vir a concorrer ao Senado dos Estados Unidos.

"Trump visitou o evento e agradeceu aos presentes por toda a ajuda prestada ao serviço de resgate de animais 'Big Dog Ranch Rescue', que já salvou 47 mil cães até ao momento. A multidão respondeu com uma ovação de pé para Trump, Lara Trump e Laurie Simmons pelo trabalho que fizeram para proteger os animais ", disse um porta-voz do 'Big Dog Ranch Rescue', à WPTV, citada pela Fox News.