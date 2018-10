Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump culpa príncipe saudita por homicídio de Khashoggi

Presidente dos EUA diz que responsabilidade final pela morte do jornalista é de Mohammad bin Salman.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:50

O presidente Donald Trump admitiu esta quarta-feira que o príncipe herdeiro saudita Mohammad bin Salman é o responsável de última instância pela morte do jornalista Jamal Khashoggi.



Trump, que tem oscilado entre o apoio ao reino saudita e as críticas, disse ainda que a operação que vitimou o jornalista foi "um fiasco total", desde a execução ao encobrimento.



"O príncipe é quem gere as coisas, muito especialmente agora. Ele gere-as e, por isso, se alguém teria [a responsabilidade], seria ele", afirmou o presidente dos EUA, na que é a primeira acusação direta ao líder saudita desde o desaparecimento de Khashoggi, no dia 2 de outubro.



Trump considerou também que o homicídio "nunca devia ter acontecido", mas antes disso frisou que a operação foi mal planeada e pior executada. E falou mesmo "do pior encobrimento de sempre".



O presidente turco, Tayyip Erdogan, reiterou ontem que os culpados serão punidos. "Não permitiremos um encobrimento deste homicídio e garantiremos que os responsáveis enfrentam a Justiça, dos que ordenaram o crime aos que o cometeram", afirmou.



Entretanto, a polícia foi autorizada a fazer buscas num poço no jardim da casa do cônsul saudita, onde na véspera se dizia que teria sido encontrado o corpo do jornalista.