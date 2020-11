Trump deixa cair parte de processo legal na Pensilvânia

Os advogados de Donald Trump deixaram ontem cair parte da contestação legal à certificação dos resultados das eleições no estado da Pensilvânia, num reconhecimento implícito de que tinham poucas possibilidade de êxito em tribunal.A campanha de Trump tinha pedido, recorde-se, a anulação de 682 mil votos por correio, alegando que foram processados sem a presença de observadores eleitorais republicanos. O presidente manteve, porém, o pedido de suspensão da certificação dos resultados naquele estado, alegando que os condados de maioria democrata permitiram que os eleitores alterassem os boletins de voto com erros, mas a quantidade de votos eventualmente afetados é muito reduzida e insuficiente para inverter as vantagem de mais de 60 mil votos de Joe Biden na Pensilvânia.O recuo de Trump surge no mesmo dia em que grupos de apoiantes que tinham contestado os resultados na Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin anunciaram igualmente que abandonavam os respetivos processos, e um dia depois de o presidente ter admitido a vitória de Biden para logo a seguir recuar.O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O’Brien, foi ontem o primeiro membro da Administração Trump a admitir uma possível vitória de Joe Biden nas presidenciais. "Se for determinado que Biden foi o vencedor, e é isso que parece agora, poderá contar com uma transição profissional por parte do Conselho de Segurança Nacional, sem dúvida nenhuma. Sempre tivemos transições pacíficas e bem-sucedidas", afirmou.