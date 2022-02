Trump desvia sem autorização documentos da Casa Branca para mansão na Flórida

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou inúmeros documentos sem autorização, após sair da Casa Branca, para a sua mansão na Flórida, que tinha a obrigação de entregar nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos.



A Lei dos Registos Presidenciais obriga a entrega de toda a produção documental dos presidentes, no final dos seus mandatos, nomeadamente cartas, notas, correio eletrónico e faxes aos Arquivos Nacionais, instituição responsável pela guarda desta documentação oficial.

Entre as caixas que Donald Trump terá levado, estão incluídas cartas do líder norte-coreano, Kim Jong-un, e do seu antecessor na Casa Branca, Barack Obama. Foi

a comissão do Congresso que investiga o assalto ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021 que pediu a Trump a entrega dos documentos em falta.

Os assessores de Donald Trump, por seu lado, já negaram qualquer intenção maliciosa do ex-presidente no desvio destes documentos. Os advogados de Trump invocaram o privilégio executivo da ação do antigo presidente republicano e tentaram ocultar a informação solicitada pelo comité de investigação de 6 de janeiro.





O Supremo Tribunal dos EUA rejeitou o pedido dos advogados, o que permitiu a recuperação das caixas com os documentos.