Um tribunal federal norte-americano rejeitou o recurso do ex-presidente Donald Trump para manter secretos os documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Capitólio, ocorrido a 6 de janeiro deste ano.





Trump tinha invocado “privilégio do executivo” para evitar partilhar as centenas de documentos - contendo informações sobre o que se passava na Casa Branca enquanto o assalto ocorria - com a comissão de inquérito ao ataque. Trata-se de uma norma legal que protege a confidencialidade de algumas comunicações de antigos presidentes, mas o tribunal entendeu que ela não se aplica.