Trump diz que novas acusações só o vão ajudar na corrida presidencial dos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse, na sexta-feira à noite, num jantar do Partido Republicano, que as novas acusações judiciais apenas servirão para o ajudar na corrida às presidenciais de 2024.

"Sempre que eles apresentam uma acusação, subimos nas sondagens", disse Trump no estado do Alabama, no sudeste dos EUA. "Mais uma acusação e esta eleição está fechada. Ninguém tem sequer uma possibilidade", acrescentou.

Apesar dos processos que se acumulam, o empresário continua a ser o favorito à nomeação republicana e ainda ampliou a distância para o 'número 2', o governador da Florida, Ron DeSantis, após a mais recente acusação.