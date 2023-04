Trump e Pence 'cabeças de cartaz' em fórum anual do 'lobby' de armas NRA

O ex-presidente norte-americano Donald Trump e o 'seu' ex-vice-presidente Mike Pence são esperados no arranque da convenção anual da National Rifle Association (NRA), principal grupo de 'lobby' pró-armas do país, na sexta-feira.

A convenção anual da NRA acontecerá entre 14 e 16 de abril no Indiana Convention Center, em Indianápolis, a capital e a cidade mais populosa do estado norte-americano de Indiana, num momento em que os números da violência armada no país não param de aumentar.

O principal evento da convenção é o Fórum de Liderança, agendado para a tarde de sexta-feira, onde Trump deverá falar presencialmente, enquanto os seus rivais na corrida à nomeação presidencial pelo Partido Republicano, o governador da Florida Ron DeSantis e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, contribuirão para este evento através de mensagens de vídeo pré-gravadas.